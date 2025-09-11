Турпоток в Краснодарский край резко вырастет из-за открытия аэропорта

Открытие аэропорта Краснодара увеличит турпоток россиян в Крым и Краснодарский край на 25–30%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

«Открытие аэропорта Краснодара — это прямо лучший подарок, который можно было сделать нашим туристам, если бы еще на пару месяцев пораньше, но что есть, то есть. Аэропорт Краснодара — важнейший для Юга России, и он является воротами как для курортов Краснодарского края, в том числе Анапы, Новороссийска, так и для курортов Крыма, включая Феодосию, Коктебель, да и до Ялты можно тоже доехать за 4,5 часа. Поэтому мы ожидаем, что прирост туристов в бархатный сезон получат оба курорта — и Крым, и Краснодарский край. В большей степени Крым получит прибавку. Рост может составить 25–30% к цифрам, как было бы без аэропорта. В абсолютных цифрах это несколько сотен тысяч туристов, которые до конца года воспользуются авиаперевозкой Краснодара», — отметил Ромашкин.

11 сентября аэропорт Краснодара вновь открылся после приостановки полетов с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, сообщили в Минтрансе.

«Аэрофлот» анонсировал запуск в сентябре прямых рейсов в Краснодар из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска. К концу месяца компания планирует восстановить и международную программу полетов из аэропорта. AZUR air будет рассматривать возможность возобновления рейсов из Краснодара в рамках чартерных полетных программ на зарубежные курорты, рассказали «Газете.Ru» в авиакомпании.

Ранее Росавиация уведомила о деталях работы аэропорта Краснодара.