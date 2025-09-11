На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Военторге» отвергли сообщения о закрытии магазинов

ТАСС: «Военторг» отрицает сообщения о закрытии магазинов в России
Sergey Petrov/Globa Look Press

Магазины бренда «Армия России» не планируют закрывать, рассказал в беседе с ТАСС замгендиректора компании «Военторг» Аслан Рзаев.

«У нас 600 магазинов, если в каком-то регионе они становятся убыточными, по экономическим соображениям, мы их закрываем, но вместо них открываем новые. В настоящий момент мы, наоборот, по проекту развития открываем 16 магазинов», — объяснил Рзаев.

О том, что магазины «Армия России» якобы закрываются, писал Telegram-канал Mash. По данным журналистов, 35 торговых точек в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Энгельсе было решено закрыть из-за нерентабельности.

В июле суд в Москве продлил арест главе «Военторга» Владимиру Павлову. Его обвиняют в хищении 400 млн рублей при исполнении государственных контрактов для нужд армии. Уголовное дело по факту присвоения денежных средств было возбуждено 30 июля 2024 года в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее власти Петербурга спрогнозировали закрытие более 80 торговых точек сети «РосАл».

