ЕЦБ оставил ставки на прежнем уровне

По итогам сентябрьского заседания Европейский центральный банк (ЕЦБ), как и прогнозировалось, принял решение оставить неизменными все три ключевые процентные ставки. Об этом пишет «Интерфакс».
Согласно заявлению регулятора, ставка по депозитной линии осталась на отметке 2% годовых, ставка по основным операциям рефинансирования (MRO) — на уровне 2,15%, а ставка по маржинальным кредитам - 2,4%.
Это уже второе заседание подряд, на котором ставки не подвергаются пересмотру, что соответствовало ожиданиям экспертов и участников рынка.
В пресс-релизе ЕЦБ отмечается, что инфляция в еврозоне приближается к целевому показателю в 2%, и оценка перспектив инфляции руководством банка в целом не отличается от предыдущей встречи.
«Совет управляющих твердо намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2%», — подчеркивается в заявлении.
При формировании денежно-кредитной политики ЕЦБ намерен тщательно анализировать поступающие статистические данные и принимать решения на каждой отдельной встрече.
