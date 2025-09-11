ЕЦБ оставил ставки на прежнем уровне

ЕЦБ ожидаемо сохранил все три основные процентные ставки на прежних уровнях

По итогам сентябрьского заседания Европейский центральный банк (ЕЦБ), как и прогнозировалось, принял решение оставить неизменными все три ключевые процентные ставки. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно заявлению регулятора, ставка по депозитной линии осталась на отметке 2% годовых, ставка по основным операциям рефинансирования (MRO) — на уровне 2,15%, а ставка по маржинальным кредитам - 2,4%.

Это уже второе заседание подряд, на котором ставки не подвергаются пересмотру, что соответствовало ожиданиям экспертов и участников рынка.

В пресс-релизе ЕЦБ отмечается, что инфляция в еврозоне приближается к целевому показателю в 2%, и оценка перспектив инфляции руководством банка в целом не отличается от предыдущей встречи.

«Совет управляющих твердо намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2%», — подчеркивается в заявлении.

При формировании денежно-кредитной политики ЕЦБ намерен тщательно анализировать поступающие статистические данные и принимать решения на каждой отдельной встрече.

