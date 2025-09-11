На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕЦБ оставил ставки на прежнем уровне

ЕЦБ ожидаемо сохранил все три основные процентные ставки на прежних уровнях
Global Look Press

По итогам сентябрьского заседания Европейский центральный банк (ЕЦБ), как и прогнозировалось, принял решение оставить неизменными все три ключевые процентные ставки. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно заявлению регулятора, ставка по депозитной линии осталась на отметке 2% годовых, ставка по основным операциям рефинансирования (MRO) — на уровне 2,15%, а ставка по маржинальным кредитам - 2,4%.

Это уже второе заседание подряд, на котором ставки не подвергаются пересмотру, что соответствовало ожиданиям экспертов и участников рынка.

В пресс-релизе ЕЦБ отмечается, что инфляция в еврозоне приближается к целевому показателю в 2%, и оценка перспектив инфляции руководством банка в целом не отличается от предыдущей встречи.

«Совет управляющих твердо намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2%», — подчеркивается в заявлении.

При формировании денежно-кредитной политики ЕЦБ намерен тщательно анализировать поступающие статистические данные и принимать решения на каждой отдельной встрече.

Ранее россияне спрогнозировали уровень ключевой ставки 12 сентября.

