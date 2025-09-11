На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аналитик объяснил резкое ослабевание рубля и предсказал новые колебания

Аналитик Шнейдерман: курс рубля при новых вводных может колебаться очень сильно
Depositphotos

Ослабевание рубля связано сочетанием как внутренних, так и внешних факторов, включая темпы развития экономики, ожидания от решения Центробанка по ключевой ставке и рисками новых санкций. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

В данный момент рубль теряет позиции на фоне пересмотра баланса потоков валютной ликвидности. Так, со стороны импортеров растет спрос на валюту, а предложение со стороны компаний-экспортеров сокращается, пояснил эксперт. В результате в сентябре внебиржевой валютный рынок начал формировать новый диапазон российской нацвалюты к доллару в районе от 82 до 87 рублей при высокой волатильности.

«Стоит понимать, что курс сейчас учитывает новые вводные и может колебаться очень сильно», — подчеркнул аналитик.

Такие перепады курсов сказываются на поддержке госбюджета, так как пересчет экспортных доходов в долларах и евро в рубли увеличивает налоговые поступления, отметил Шнейдерман. Это, по его словам, позволяет компенсировать падение физического объема экспорта и не терять темпы финансирования важных госрасходов.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев рассказал «Газете.Ru», что после того как ЦБ проведет заседание по ключевой ставке, доллар будет стоить более 85 рублей, евро — 100 рублей, юань — 12 рублей. Он пояснил, что ЦБ снизит ключевую ставку с 18 до 16% — это фундаментальный фактор против рубля, эффект от которого будет проявляться в последующие месяцы.

Ранее аналитики спрогнозировали курс доллара на конец 2025 года на уровне 90 рублей.

