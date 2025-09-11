Россиянам объяснили резкое подорожание евро

Евро подорожал до более чем 100 рублей впервые с февраля из-за сезонного спроса на зарубежную валюту и ситуации в геополитике, сказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Это связано с сезонными и монетарными факторами, а также геополитической неопределенностью. Импорт в третьем и четвертом кварталах сезонно идет вверх, а доходы от экспорта, наоборот, снижаются, в том числе из-за слабых цен на нефть в июле — августе, расширения дисконта на российскую нефть из-за санкций. Таким образом, профицит платежного баланса сжимается, а с ним и важная опора под рублем. Вместе с тем, ключевая ставка ЦБ пошла вниз и в пятницу ждем еще минус 1,5—2 процентных пункта. Смягчение денежно-кредитных условий стимулирует оживление кредитования, в том числе и под импорт. Внешний фон сейчас довольно напряженный, что негативно влияет на общий сентимент к рублевым активам», — отметил Бахтин.

Он добавил, что валютный рынок после 2022 года достаточно «тонок», и баланс на нем может смещаться очень быстро, поэтому просадка рубля на этой неделе не вызывает удивления. В ближайшее время курс евро может стабилизироваться у круглых 100 рублей, уверен Бахтин. По его словам, это важный технический и психологический уровень. Кроме того, уже через неделю на курсе рубля должна начать позитивно проявляться подготовка компаний к налоговому периоду. Тем не менее в сентябре не исключены выносы курса евро к 101—102 рублям, а к концу года европейская валюта может подорожать до 105—106 рублей, предсказал эксперт.

Курс евро на внебиржевом рынке 11 сентября поднимался до 100,46 рубля.

