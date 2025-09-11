На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили смысл новых требований к оформлению кредитов

Юрист Хаминский: новые требования ЦБ к банкам снизят закредитованность россиян
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Центробанк запретит МФО и банкам предоставлять гражданам кредиты на основе доходов, которые они не подтвердили документально. Эта инициатива регулятора направлена в первую очередь на борьбу с закредитованностью населения – она остановит процесс бесконтрольной выдачи займов, объяснил юрист Александр Хаминский. В частности, прекратится практика, когда для оформления кредита достаточно отправить одно СМС-сообщение, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По сути, банкам запретят верить гражданам на слово, при этом сами финансовые организации категорически против новых требований. В своих аргументах они ссылаются на угрозу того, что россияне начнут брать займы в нелегальных фирмах.

«При этом сами банки, а особенно микрокредитные организации, предлагают большое количество кредитных продуктов, которые оформляются дистанционно без явки в офисы, то есть вообще без всякой проверки кредитоспособности заемщика», — подчеркнул юрист.

Такая практика предполагает, что достаточно отправить СМС и стать обладателем очередного кредита, пояснил Хаминский. В результате такого допущения в этом году среди россиян резко выросла сумма просрочек по займам, причем в основном это затронуло не обеспеченные потребкредиты. Так, уже к середине текущего года просрочка составила рекордные 1,5 трлн рублей – это 5,7% от общего розничного кредитного портфеля физлиц, подчеркнул специалист.

По мнению юриста, новые требования ЦБ позволят ввести более взвешенную оценку финансовых возможностей заемщиков и помогут сократить закредитованность населения.

Напомним, до вступления в силу требований ЦБ банки и МФО могли ориентироваться на самозадекларированный доход при выдаче займов до 50 тыс. рублей и кредитов на покупку автомобиля под его залог. Однако ЦБ выявил случаи, когда люди указывали завышенные суммы доходов, не соответствующие их реальной платежеспособности. В связи с этим регулятор решил ввести запрет на использование анкетных данных о зарплатах.

При этом директор департамента банковского развития АБР Николай Тарасов заявил, что банки выступают против изменения существующей системы оценки доходов заемщиков при выдаче потребительских кредитов. По его словам, кредитные организации предлагают сохранить действующие методики оценки и использовать данные Росстата. Однако это противоречит дорожной карте ЦБ, утвержденной в августе 2025 года по поручению президента, которая предусматривает переход на официальные данные о доходах граждан.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить штрафы за просрочку по кредитам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами