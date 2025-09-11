На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

L'Oreal подал иск к Центральному таможенному управлению России

L'Oreal потребовал с российской таможни почти 900 млн рублей
true
true
true
close
nitpicker/Shutterstock

Российская «дочка» французского косметического бренда L'Oreal АО «Л'Ореаль» подала иск в московский суд к Центральному таможенному управлению (ЦТУ) на сумму 895,8 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

L'Oreal осталась в России, в то время как многие зарубежные компании покинули страну в 2022 году. При этом компания закрыла свои магазины и объявила о заморозке инвестиций в российский бизнес.

Отмечается, что иски на огромные суммы от компании к таможне могут быть связаны с пошлинами на некоторые виды парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран, которые действуют с декабря 2022 года.

При этом руководитель таможенно-логистического оператора КВТ Юлия Шленская отметила, что непосредственно с ЦТУ судятся из-за лицензионных платежей, которые импортеры не включают в таможенную стоимость. Похожий спор, например, был у магазина H&M. В 2021 году таможенное управление взыскало с компании 3 млрд рублей из-за того, что та не включила лицензионные платежи в таможенную стоимость большой партии импортированных в Россию товаров.

Шленская предположила, что АО «Л'Ореаль» уже выплатило в бюджет те 895,8 млн рублей, но теперь хочет вернуть эти средства.

Ранее сообщалось, что L'Oreal и Nivea не захотели участвовать в торговой войне с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами