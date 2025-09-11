L'Oreal подал иск к Центральному таможенному управлению России

Российская «дочка» французского косметического бренда L'Oreal АО «Л'Ореаль» подала иск в московский суд к Центральному таможенному управлению (ЦТУ) на сумму 895,8 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

L'Oreal осталась в России, в то время как многие зарубежные компании покинули страну в 2022 году. При этом компания закрыла свои магазины и объявила о заморозке инвестиций в российский бизнес.

Отмечается, что иски на огромные суммы от компании к таможне могут быть связаны с пошлинами на некоторые виды парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран, которые действуют с декабря 2022 года.

При этом руководитель таможенно-логистического оператора КВТ Юлия Шленская отметила, что непосредственно с ЦТУ судятся из-за лицензионных платежей, которые импортеры не включают в таможенную стоимость. Похожий спор, например, был у магазина H&M. В 2021 году таможенное управление взыскало с компании 3 млрд рублей из-за того, что та не включила лицензионные платежи в таможенную стоимость большой партии импортированных в Россию товаров.

Шленская предположила, что АО «Л'Ореаль» уже выплатило в бюджет те 895,8 млн рублей, но теперь хочет вернуть эти средства.

Ранее сообщалось, что L'Oreal и Nivea не захотели участвовать в торговой войне с США.