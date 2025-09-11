На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Курс евро превысил 100 рублей

Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Расчетный курс евро, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, превысил 100 рублей впервые с 3 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Согласно данным торгов, к 10:05 мск стоимость евро увеличилась на 78 копеек, достигнув 100,12 рубля.

Несколькими часами ранее доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян сообщил, что резкое ослабление рубля в начале сентября связано с сезонными факторами и действиями банков. По его словам, сокращение выручки от экспорта совпало с ростом спроса на валюту со стороны банков.

4 сентября председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что к концу 2025 года курс российской национальной валюты может ослабнуть. Он отметил, что на ослабление рубля, в частности, будет оказывать влияние ключевая ставка, а точнее — ее снижение.

Ранее аналитик спрогнозировал курс доллара на осень.

