Курс евро превысил 100 рублей

Расчетный курс евро, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, превысил 100 рублей впервые с 3 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Согласно данным торгов, к 10:05 мск стоимость евро увеличилась на 78 копеек, достигнув 100,12 рубля.

Несколькими часами ранее доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян сообщил, что резкое ослабление рубля в начале сентября связано с сезонными факторами и действиями банков. По его словам, сокращение выручки от экспорта совпало с ростом спроса на валюту со стороны банков.

4 сентября председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что к концу 2025 года курс российской национальной валюты может ослабнуть. Он отметил, что на ослабление рубля, в частности, будет оказывать влияние ключевая ставка, а точнее — ее снижение.

Ранее аналитик спрогнозировал курс доллара на осень.