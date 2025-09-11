Россияне рассказали, сколько тратят на образование детей

В России треть семей тратят на образование ребенка до 30 тыс. рублей в месяц

Почти треть российских семей тратят на образование детей каждый месяц до 30 тыс. руб., передает ТАСС со ссылкой на исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и «Онлайн-школы №1».

«Почти половина респондентов (42%) ежемесячно тратит на развитие ребенка от 5 до 15 тысяч рублей, еще 27% — до 30 тысяч, а 12% — свыше этой суммы», — говорится в исследовании.

Согласно его результатам, 35% не экономят на детских занятиях, но скоращают другие расходы. Большинство россиян (64%) платят за образование детей сами, 16% — ищут бюджетные или бесплатные варианты, 6% — занимаются с детьми дома, а 5% помогают родственники.

Накануне кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ПНИПУ (Пермского национального исследовательского политехнического университета) Валерий Литвинов заявил, что более 17,7 млн российских школьников посещают секции и кружки. Отсутствие дополнительных занятий в младшем возрасте — не проблема, но примерно с 11 лет общение со сверстниками выходит на первый план. Чтобы избежать ухода только в соцсети и телефон, стоит найти хотя бы одну секцию, куда ребенок сможет добираться сам.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Ольга Климахина объяснила, почему дети не приспособлены к жизни.