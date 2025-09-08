АТОР спрогнозировал рост числа российских туристов на новых территориях

В ближайшее время ожидается, что среди российских туристов вырастет спрос на отдых на курортах новых территорий. Жители уже постепенно осваивают отдых в Бердянске и Мариуполе, рассказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Пока среди отдыхающих новых территорий преобладают местные жители, но перспективы для развития туризма есть хорошие, хотя сам процесс и не такой быстрый, отметил эксперт.

«Три года назад только 3-4% туристов, которые ехали в Крым, проезжали через Мариуполь, Мелитополь, останавливались там. Сейчас это число уже около 10%», — отметил Ромашкин.

На Азовском море лидируют Ейск и места со стороны Краснодарского края, добавил он. А в целом, по словам турэксперта, по статистике минувшего сезона, россияне стали чаще выбирать отдых на реках и озерах, посещать не столь популярные места вместо традиционных. Так, если не учитывать Черное море, то в лидерах по спросу осталось Балтийское море – много отдыхающих выбрали поехать в Ленинградскую и Калининградскую области, количество туристов выросло на 8-10%.

Высоким спросом пользовалась и морская инфраструктура в Приморье, однако в Японском море преимущественно купаются местные жители – москвичи ради этого во Владивосток не летают, отметил Ромашкин.

«Многие еще отдыхают на Волге. Летом это число достигает трех миллионов человек. В этом году людям стало проще съездить к реке или озеру на день-два несколько раз за лето, чем брать один отпуск дней на десять», — заключил специалист.

До этого эксперты Яндекс Путешествий рассказали «Газете.Ru», что Вьетнам вошел в топ направлений для отдыха в сентябре-октябре. Они отметили, что в среднем стоимость ночи в отелях и апартаментах Вьетнама в сентябре-октябре обойдется в 6 485 рублей. Таиланд также вошел в рейтинг привлекательных направлений для отдыха осенью, средняя цена за ночь в отелях и апартаментах здесь в первые месяцы осени составляет 7 200 рублей.

