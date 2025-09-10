На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китайские компании резко увеличили расходы на рекламу в VK

VK: бюджеты рекламодателей из Китая за полгода выросли до 1,2 млрд рублей
Алексей Майшев/РИА Новости

Бюджеты китайских рекламодателей в «VK рекламе» за первое полугодие 2025 года выросли на 22% и достигли 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу социальной сети.

По данным специалистов, самыми популярными категориями рекламы у азиатских рекламодателей стали игры, отдых и развлечения, а также e-commerce. Помимо этого, в тройку лидеров среди иностранных рекламодателей по росту инвестиций в «VK рекламе» вошли Турция и Кипр.

Кроме того, общий рост бюджетов турецких рекламодателей в первом полугодии составил 60%. У Кипра наибольшей популярностью пользовались категории путешествия и транспорт — 77%, игры — 12%, e-commerce — 4%. При этом популярность других категорий оценивается в 3% и меньше.

В компании добавили, что за первые шесть месяцев текущего года общий объем инвестиций рекламодателей в продвижение на платформе «VK» выросли на 31% и превысили 26 млрд руб.

До этого вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов рассказал, что официальная презентация нового отечественного мессенджера Max запланирована на начало осени. Бета-версию Max запустили в марте 2025 года. Через приложение уже можно обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и передавать файлы объемом до четырех гигабайт.

Ранее стало известно, когда могут быть объединены платежные системы России и Китая.

