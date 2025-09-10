Россиянам рассказали, как грамотно сократить расходы

Учет рсходов и отказ от необязательных затрат на статусные вещи помогут россиянам грамотно экономить бюджет. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина.

«Например, многие слишком тратят на автомобили или гаджеты ради статуса, хотя они не нужны для работы. Иногда выгоднее пересмотреть транспорт или вложить деньги в депозит, аренду или недвижимость», — отметила она.

По ее словам, часто при попытках сэкономить люди ошибочно сокращают расходы на досуг и здоровье и тратят до 30% бюджета на непонятные траты. Эксперт уточнила, что вместо этого стоит честно фиксировать доходы и расходы, анализировать их и постепенно оптимизировать. Кроме того, опорой может стать финансовая подушка безопасности, заключила Никитина.

Результаты опроса Rambler&Co и программы лояльности «СберСпасибо» до этого показали, что на фоне роста цен на продукты 74% россиян стараются сократить свои расходы. По данным опроса, 8% россиян для экономии пользуются бонусами банков, 15% — программами лояльности ритейлера, а 51% предпочитают оба варианта.

