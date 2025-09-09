РСТ: россияне не отказываются от туров в Непал из-за протестов

До конца года туристический поток россиян в Непал из-за сложившейся там ситуации вряд ли изменится. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

«Предполагаем, что турпоток будет на том же уровне. Не думаем, что будет снижение. РСТ внимательно следит за развитием ситуации в Непале. Недавно в средствах массовой информации появились сообщения о том, что в Непале происходят серьезные беспорядки и митинги. Непал популярен среди спортивных туристов, альпинистов и самостоятельных путешественников, туристов, совершающих трекинги к базовым лагерям Эвереста, Лхоцзе и других вершин. Основной туристический сезон в Непале начинается в конце октября, в начале ноября. По информации туроператоров, в ноябре в Непал запланирован выезд нескольких организованных групп из России», — отметил Абдюханов.

По его словам, сезон восхождения на высокие горы выше 8 тыс. метров начинается в конце мая-начале июня. Абдюханов добавил, что суммарное количество организованных российских туристов в пик сезона ноябрь и май может достигать до 2 тыс. человек.

«Туроператор ITM Group сообщает, что Непал — это абсолютно нишевое направление. Число наших туристов в Непал не превышает 30 человек в год. Это древнее место, считается родиной Будды. Но наших туристов больше интересует природа. В частности, полеты вокруг Эвереста. Неделю назад у нас из Непала вернулись одни туристы, через неделю туда отправляется другая группа. При этом они в курсе ситуации, но не отказываются от поездок. В любом случае, если они изменят свое решение, то туроператор готов перенести тур на любое другое время, но все уверены, что туристы не будут отказываться», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он заключил, что РСТ рекомендует россиянам воздерживаться от нахождения на массовых протестных акциях, митингах в Непале. В РСТ посоветовали россиянам находиться в безопасных местах, избегать районов проведения протестов и в случае чрезвычайной ситуации, срочных вопросов, настоятельно — обращаться в посольство России в Катманду, добавил собеседник. Адрес, телефон, контактные данные находятся на сайте министерства иностранных дел Российской Федерации, подытожил Абдюханов.

4 сентября власти Непала ограничили доступ к нескольким социальным сетям, включая Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* (принадлежат компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной в России экстремистской и запрещенной). Решение вызвало резкий протест граждан: на улицах начались массовые акции, сопровождавшиеся поджогами автомобилей, перекрытием дорог и нападениями на резиденции президента, премьер-министра и других политиков. Несмотря на то, что 9 сентября ограничения были отменены, беспорядки и уличные протесты в стране продолжаются.

Ранее АТОР сообщил о количестве российских туристов в охваченном протестами Непале.