Стало известно, как отмена виз между Россией и Китаем скажется на курсе юаня

Инвестстратег Бахтин не ждет резкого подорожания юаня после отмены виз РФ — Китай
Depositphotos

Отмена виз между Россией и Китаем не приведет к резкому укреплению курса юаня. К концу года китайская валюта будет стоить более 12 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Спрос российских путешественников на китайскую валюту в общем сравнении со всем валютным рынком незначителен, поэтому ожидать изменений расклада валютного спроса после отмены виз между Россией и Китаем не приходится. Юань надежен как страховка от девальвации рубля, имея практически нулевой инфраструктурный риск», — отметил Бахтин.

8 сентября курс юаня на Московской бирже превышал 11,5 рубля. С начала 2025 года китайская валюта подешевела к российской примерно на 14,3% или на 1,9 рубля.

По прогнозу Бахтина, после введения безвизового режима между Россией и Китаем ожидается резкий рост туристического потока: число поездок россиян в Поднебесную может увеличиться примерно в полтора раза, а совокупные расходы путешественников достигнут $3,5–4 млрд. Такая сумма сопоставима с восемью бюджетами города Саратов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как изменится турпоток между Россией и Китаем после отмены виз.

