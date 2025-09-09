В России ожидают всплеска покупок аксессуаров с лабубу

Хайповый спрос россиян на игрушки лабубу продержится еще до полугода, а потом начнет снижаться. Всплеск интереса к лабубу возможен в декабре, спрогнозировал для «Газеты.Ru» селлер, эксперт по работе на маркетплейсах и автор Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов.

«Хайповые товары живут до полугода в среднем — повышенный спрос на них наблюдается два месяца — полгода. Дальше уже идет остаточный спрос. В случае с лабубу спрос будет падать, но, понятное дело, будет всплеск покупок игрушек перед Новым годом. И тут, наверное, будет всплеск на уже тематику лабубу — не просто на сами игрушки лабубу, а на аксессуары, использующие тематику. Например, на чехлы для телефонов с лабубу, еще что-нибудь такого плана. Покупки россиянами лабубу можно отнести к импульсивным покупкам», — отметил Попов.

Россияне потратили более 2 млрд рублей на лабубу за январь — июль 2025 года в Wildberries, рассказали в пресс-службе маркетплейса 23 августа.

Ранее сообщалось, что «лабубу» и «слоняра» вошли в топ-40 главных слов 2025 года.