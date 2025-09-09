На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России ожидают всплеска покупок аксессуаров с лабубу

Селлер Попов ожидает всплеска покупок россиянами аксессуаров с лабубу в декабре
true
true
true
close
crybabyhunter/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хайповый спрос россиян на игрушки лабубу продержится еще до полугода, а потом начнет снижаться. Всплеск интереса к лабубу возможен в декабре, спрогнозировал для «Газеты.Ru» селлер, эксперт по работе на маркетплейсах и автор Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов.

«Хайповые товары живут до полугода в среднем — повышенный спрос на них наблюдается два месяца — полгода. Дальше уже идет остаточный спрос. В случае с лабубу спрос будет падать, но, понятное дело, будет всплеск покупок игрушек перед Новым годом. И тут, наверное, будет всплеск на уже тематику лабубу — не просто на сами игрушки лабубу, а на аксессуары, использующие тематику. Например, на чехлы для телефонов с лабубу, еще что-нибудь такого плана. Покупки россиянами лабубу можно отнести к импульсивным покупкам», — отметил Попов.

Россияне потратили более 2 млрд рублей на лабубу за январь — июль 2025 года в Wildberries, рассказали в пресс-службе маркетплейса 23 августа.

Ранее сообщалось, что «лабубу» и «слоняра» вошли в топ-40 главных слов 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами