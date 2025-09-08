Генпрокуратура потребовала изъять акции «Ростовводканала»

Генпрокуратура обратилась в Тверской районный суд Москвы с исковым ходатайством в отношении экс-замминистра энергетики, руководителя компании «Евразийский» Станислава Светлицкого с требованием обратить в собственность государства акции «Ростовводоканала». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.
«По данным Генпрокуратуры, Станислав Светлицкий средства в развитие и модернизацию коммунальных сетей не вкладывал, зато использовал общество для личного обогащения», — говорится в сообщении.
По данным издания, в иске говорится об аресте активов чиновника, в частности, в АО «Евразийский», а также о возвращении акций «Ростовводоканала» в государственную собственность.
Обвинение считает, что Светлицкий, получив под свой контроль предприятие «Ростовводоканал», рыночная стоимость которой превышала 4,6 млрд руб., злоупотреблял имуществом муниципального предприятия. В результате это позволило ему увеличить свое состояние и обзавестись элитной недвижимостью в Московской области.
25 июня суд в Ростове-на-Дону арестовал генерального директора «Ростовводоканала» Евгения Юркина, которого подозревают в разглашении государственной тайны. Как узнали РИА Новости, дело фигуранта проходило по части 1 статьи 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны».
