Генпрокуратура потребовала изъять акции «Ростовводканала»

Генпрокуратура обратилась в Тверской районный суд Москвы с исковым ходатайством в отношении экс-замминистра энергетики, руководителя компании «Евразийский» Станислава Светлицкого с требованием обратить в собственность государства акции «Ростовводоканала». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

«По данным Генпрокуратуры, Станислав Светлицкий средства в развитие и модернизацию коммунальных сетей не вкладывал, зато использовал общество для личного обогащения», — говорится в сообщении.

По данным издания, в иске говорится об аресте активов чиновника, в частности, в АО «Евразийский», а также о возвращении акций «Ростовводоканала» в государственную собственность.

Обвинение считает, что Светлицкий, получив под свой контроль предприятие «Ростовводоканал», рыночная стоимость которой превышала 4,6 млрд руб., злоупотреблял имуществом муниципального предприятия. В результате это позволило ему увеличить свое состояние и обзавестись элитной недвижимостью в Московской области.

25 июня суд в Ростове-на-Дону арестовал генерального директора «Ростовводоканала» Евгения Юркина, которого подозревают в разглашении государственной тайны. Как узнали РИА Новости, дело фигуранта проходило по части 1 статьи 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны».

Ранее контрольный пакет в золотодобытчике «Южуралзолото» перешел в госсобственность.