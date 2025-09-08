Бизнес будут чаще проверять на предмет «серых схем» трудоустройства

Число проверок российских работодателей во втором полугодии 2025 года может вырасти на 15–25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о проверках бизнеса со стороны Федеральной налоговой службы на предмет подмены гражданско-правовых отношений с россиянами трудовыми отношениями, сказала «Газете.Ru» руководитель налоговой поддержки сервиса Solar Staff Анастасия Рязанцева.

«При этом подход налоговиков станет более избирательным — вместо массовых проверок они сосредоточатся на конкретных отраслях. В зоне внимания окажутся отрасли, где риски неформальной занятости и «серых» схем выше всего — IT, ретейл, маркетинг, логистика и сервисные компании. Причина ужесточения кроется в переходе налоговой службы на использование искусственного интеллекта и расширенную аналитику. Современные системы позволяют автоматически выявлять не только отдельные нарушения, но и сложные цепочки взаимосвязей между исполнителями и заказчиками», — отметила Рязанцева.

По ее словам, речь идет, например, о схемах, где задействованы самозанятые, индивидуальные предприниматели и компания-заказчик. Рязанцева добавила, что дополнительно налоговая служба анонсирует автоматическую сверку данных с банками о движении средств самозанятых, что фактически закрывает возможности для обхода налогового учета.

Для бизнеса это означает повышение рисков в несколько раз, предупредила Рязанцева. По ее словам, помимо каскадных доначислений налогов, компании могут столкнуться с блокировкой счетов еще на этапе проверки, что парализует операционную деятельность.

«В ряде случаев не исключены и уголовные дела в отношении руководства. Таким образом, ставка на «экономию» за счет серых схем перестает быть оправданной — потенциальные потери значительно превышают краткосрочные выгоды. Чтобы минимизировать риски, компаниям нужно пересмотреть договорные отношения с исполнителями. В первую очередь важно корректно оформлять работу с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями, отказаться от практики фиктивных подрядов и наладить прозрачный документооборот», — рекомендовала специалист.

По ее словам, полезным инструментом может стать регулярный внутренний аудит и привлечение специализированных сервисов, которые автоматизируют взаимодействие с внештатными специалистами и обеспечивают налоговую прозрачность. Рязанцева заключила, что переход к белой модели сотрудничества — это не бюрократия, а элемент стратегической устойчивости бизнеса. Прозрачность снижает вероятность штрафов и блокировок, а также формирует доверие со стороны партнеров и инвесторов, подытожила эксперт.

