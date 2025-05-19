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Работодателей предупредили о крупных штрафах за подмену трудовых договоров ГПХ

Юрист Лоумен: штрафы за подмену трудовых договоров ГПХ превышают 1 млн руб.
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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Российские компании могут оштрафовать на суммы свыше 1 млн рублей за подмену трудовых договоров гражданско-правового характера (ГПХ), рассказал «Газете.Ru» бизнес-юрист Макс Лоумен.

«Наиболее серьезной угрозой является переквалификация гражданско-правового договора в трудовой. То есть компания годами сотрудничала с самозанятым, а при проверке выясняется, что все это время он фактически был штатным сотрудником. По итогам проверки могут быть доначисления НДФЛ и страховых взносов, которые достигают 43% от всех выплаченных сумм, плюс штрафы по статье 5.27 КоАП РФ. Для юридических лиц штрафы составляют от 50 тыс. до 100 тыс. рублей при первом нарушении, а при повторном — увеличиваются до 100–200 тыс. рублей. Должностным лицам грозит дисквалификация на срок от одного года до трех лет», — отметил Лоумен.

Согласно приказу Минтруда, ФНС передает госорганам сведения об организациях, взаимодействующих более чем с 10 самозанятыми, если среднемесячный доход каждого такого самозанятого превышает 20 тыс. рублей, а средняя продолжительность работы с заказчиком составляет более трех месяцев.

Лоумен сказал, исходя из анализа судебной практики за последние полгода, что налоговые органы и суды особое внимание уделяют длительности сотрудничества (более трех месяцев), регулярным платежам одинакового размера, наличию рабочего места в офисе компании, подчинению внутреннему распорядку, отсутствию конкретизации результата в договоре.

«Использование корпоративной почты, включение в рабочие чаты, выдача корпоративных визиток, обозначение на сайте компании как сотрудника — все эти, казалось бы, незначительные детали становятся решающими аргументами в суде», — добавил Лоумен.

Ранее сенатор Епифанова заявила, что сейчас безопаснее перевести сотрудников с ГПХ на трудовые договоры.

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