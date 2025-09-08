Россиян предупредили о резком подорожании свинины

Цены на свинину в российских магазинах вырастут на 5-10% до конца года по сравнению с текущими показателями, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин.

«Спрос россиян на мясо (как следствие роста реальных доходов населения за последние годы) растет, увеличивается себестоимость производства свинины (повышаются расходы практически на все — электроэнергию, оплату труда, логистику), снижаются объемы производства (в январе-апреле 2025 года, согласно данным агентства EMEAT, свинины произвели меньше на 1,1%, чем за аналогичный период в прошлом году). Кроме того, растет экспорт свинины как в натуральном, так и в стоимостном выражении», — пояснил Суетин.

По его словам, в России с 2024 года наметился тренд по сокращению поголовья скота в целом и свиней в частности. Экономист сослался на данные Росстата, по которым численность свиней к концу прошлого года сократилась до 27,8 млн голов или на 1,6%. Суетин подчеркнул, что фермерские хозяйства по-прежнему не играют большой роли в свиноводстве (на них приходится около 1% всего поголовья), а значение домохозяйств стабильно снижается. Эксперт отметил, что поголовье свиней в домохозяйствах сокращается еще с 2002 года (падение к настоящему времени составило до 6% от всего поголовья), а желающих разводить поросят становится все меньше. С каждым годом роль крупных агрохолдингов возрастает, что повышает уровень монополизации, которая не является благом для конечного потребителя, посетовал Суетин.

Он добавил, что объемы российского экспорта свинины растут опережающими темпами с 2010 года. Экономист сослался на статистику Федерального центра «Агроэкспорт», согласно которой за первые пять месяцев 2025 года экспорт свинины и субпродуктов из России составил около 130 тыс. тонн на сумму более $311 млн.

«Экспорт вырос в 1,6 раза в натуральном выражении и в 1,8 раза — в стоимостном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С одной стороны, успехи впечатляют, с другой — мы наблюдаем рост цен на свинину в отечественных магазинах. Свинина становится более дорогой летом и дешевеет в осенние месяцы. Тем не менее, ситуация на рынке пока не вызывает оптимизма. Существенно увеличить поголовье свиней в краткосрочной перспективе не представляется возможным, также как и изменить каналы поставок продукции. Поэтому стоит ожидать до конца года роста цен на 5-10%, а в начале 2026 года — стабилизации рынка», — заключил экономист.

По данным Росстата на 12 мая 2025 года, розничная цена на свинину на кости составляла 379,5 рубля за 1 кг.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании куриного мяса.