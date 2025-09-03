Россиян предупредили о резком подорожании куриного мяса

Куриное мясо в российских магазинах подорожает на 10-15% в июле-декабре по сравнению с январем-июлем и на 15-25% ко второму полугодию 2024 года, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

«На основе текущих данных о ситуации на рынке куриного мяса в России и факторах, влияющих на ценообразование, можно выдвинуть некоторые предположения относительно дальнейшего роста цен на курятину во второй половине 2025 года. Удорожание кормов уже составило 70%, а это основная причина роста цен на куриное мясо. Если тенденция к удорожанию кормов сохранится, это будет способствовать дальнейшему росту цен на продукцию. Увеличение тарифов на коммунальные услуги на 20% также оказывает давление на себестоимость производства птицы. Эти факторы могут оставаться актуальными во втором полугодии 2025 года, учитывая инфляционные тенденции и общие условия рынка труда», — отметила Байгузина.

По ее словам, с увеличением производства (более 3,5 млн тонн в первом полугодии 2025 года) может происходить небольшая стабилизация цен, однако рост производства может не покрыть увеличенный спрос на курицу и затрат. Экономист призвала учитывать также возможное увеличение потребления куриного мяса в стране.

По данным еженедельного мониторинга NTech, на которые ссылается газета «Коммерсантъ», на 29-й неделе 2025 года (14–20 июля) в опте продолжился рост цен на мясо бройлера: тушка подорожала на 18% в годовом выражении, до 185 рублей за 1 кг. Среди основных позиций быстрее всего росло филе — плюс 24% г/г, до 307 рублей/кг. Наибольшую динамику показал фарш механической обвалки, сырье для колбас, сосисок и полуфабрикатов: плюс 40% г/г, до 98 рублей за 1 кг.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании гречки.