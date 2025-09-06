На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дальний Восток присоединился к программе поддержки бизнеса «Платформа роста»

Проект «Платформа Роста» запустился в пяти регионах Дальнего Востока
Orlov Sergei/Shutterstock/FOTODOM

Пять регионов Дальнего Востока — Камчатский край, Республика Якутия, Приморский край, Амурская и Сахалинская области — стали участниками программы «Платформа роста», сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ).

Основатель Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким представила программу в рамках Восточного экономического форума. Она провела встречи с руководителями регионов и рассказала о возможностях для местных производителей.

Проект направлен на комплексную поддержку предпринимателей и реализуется совместно с РВБ и Агентством стратегических инициатив (АСИ).

«Теперь наша совместная с Агентством стратегических инициатив программа поддержки отечественного бизнеса станет доступна дальневосточным брендам, которые нуждаются в дополнительных ресурсах для развития своего дела. Мы придумали «Платформу роста» как раз для того, чтобы помочь маленькому бизнесу, даже в самых отдалённых и особенных регионах, повысить узнаваемость и дотянуться до покупателей по всей стране и даже за рубежом», — отметила Ким.

Проекта направлен на стимулирование предпринимательской активности, увеличение объемов производства российских товаров и создание условий для развития бизнеса. Программа была запущена в декабре 2024 года, а в январе 2025 года ее презентовали президенту России Владимиру Путину.

На данный момент к «Платформе роста» присоединились более 700 брендов из десятков регионов России, а также 100 предпринимателей из Узбекистана. Участники получают доступ к знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам и инструментам продвижения. Оборот брендов-участников на Wildberries вырос более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также в ходе ВЭФ Татьяна Ким объявила об открытии нового логистического комплекса РВБ во Владивостоке. Это первый крупный объект компании в регионе. Запуск состоится в два этапа: первая очередь будет запущена с площадью 77 тыс. кв. м и вместимостью 38 млн единиц товара. После полного ввода площадь составит 161 тыс. кв. м, а пропускная способность достигнет 80 млн единиц товара.

