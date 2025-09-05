Посольство РФ: передача доходов от активов РФ Британией Киеву — это воровство

Российское посольство в Лондоне обвинило Великобританию в воровстве после того, как власти страны передали Киеву доходы от активов РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нас не удивляет продолжение традиций банального воровства на международном уровне. Это стало визитной карточкой Британии еще с колониальных времен. Однако таким «традициям» нет оправдания», — указано в сообщении дипведомства.

В посольстве добавили, что действия Лондона «еще больше» подрывают его международную репутацию.

3 сентября стало известно, что Великобритания направила Украине более £1 млрд ($1,3 млрд), полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов РФ.

Глава минобороны королевства Джон Хили отметил, что данная сумма позволила обеспечить поставку Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и сотен ракет противовоздушной обороны.

