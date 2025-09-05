ВТБ профинансирует строительство детского лагеря на Камчатке

ВТБ вложит 5 млрд руб. в проект детского лагеря на Камчатке и подарит его региону

На Камчатке появится новый круглогодичный детский лагерь «Вулкан». Проект стоимостью около 5 млрд рублей профинансирует банк ВТБ, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе кредитной организации.

Банк после завершения строительства в 2029 году безвозмездно передаст объект в собственность региона. Соответствующее соглашение подписали в рамках Восточного экономического форума-2025 президент–председатель правления ВТБ Андрей Костин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По словам Костина, лагерь станет не только вкладом в развитие Камчатки, но и «инвестициями в будущее поколение».

«Мы запускаем проект по строительству круглогодичного лагеря для отдыха и оздоровления детей от 11 до 17 лет в Елизовском районе Камчатки. Это не просто подарок Камчатке, для нас — это инвестиция в будущие поколения. Мы вместе сегодня создаем карту будущего России – формируем точки притяжения, где уникальная природа способна вдохновлять и раскрывать детские таланты», — отметил Костин.

Площадь комплекса составит 16 тыс. кв. м, инфраструктура рассчитана на 224 детей в смену. Проект предусматривает спортивные площадки, пространства для массовых мероприятий, а также краеведческий комплекс «Спутник», где юные участники смогут познакомиться с традиционным бытом народов Севера, проживая в ярангах, чумах и юртах.

Администрация Камчатки будет координировать реализацию проекта. Солодов подчеркнул, что строительство лагеря имеет стратегическое значение для региона:

«Это новые возможности для отдыха и развития юных жителей Камчатки. Особое внимание будет уделено знакомству с культурой и историей края. Благодарю Андрея Костина и наших федеральных партнеров за поддержку инициативы», — сказал губернатор.

ВТБ уже несколько лет реализует проекты в регионе. С 2020 года банк сотрудничает с Кроноцким заповедником, участвует в создании эколого-просветительского визит-центра, а также планирует построить гостиницу в Петропавловске-Камчатском и участвует в развитии курорта «Три вулкана». Эти инициативы, по оценке банка, позволят усилить туристический и инвестиционный потенциал Камчатки.

Ранее президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.