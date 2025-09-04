На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере отметили снижение интереса бизнеса к депозитам

Попов: c начала года начался переток вложений из депозитов в другие инструменты
Пик корпоративных депозитов пришелся на финал минувшего года, когда на протяжении месяца ставки по ним превышали 24% годовых. С начала 2025-го ситуация меняется и наблюдается определенный переток вложений из депозитов в другие инструменты. Об этом в интервью РБК сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, все более доступными для широкого круга инвесторов, включая частных, становятся такие продукты, как секьюритизация портфелей.

«Наш последний выпуск по секьюритизации портфеля потребкредитов привлек рекордный интерес инвесторов, спрос превысил предложение более чем в два раза», — отметил Попов.

Он добавил, что депозиты, как длинные, так и короткие, остаются одним из самых понятных инструментов управления ликвидностью. По итогам второго квартала этого года объем средств юридических лиц на счетах Сбербанка, по его данным, возрос с 16,4 трлн рублей до 16,8 трлн рублей.

