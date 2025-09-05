Уголовное дело против российского миллиардера прекращено

Следствие прекратило уголовное дело о даче взятки против миллиардера и IT-бизнесмена Сергея Мацоцкого, поскольку он непричастен к совершению преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Уголовное преследование в отношении Мацоцкого, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 291 ч. 5 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»), прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК («Уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается в случае выяснения его непричастности к совершению преступления»)», — говорится в документах.

В связи с этим были отменены международный розыск предпринимателя и его заочный арест.

18 июля Басманный суд Москвы заочно арестовал Мацоцкого по уголовному делу о даче взятки. Его также объявили в международный розыск. Дело в отношении миллиардера было возбуждено в мае текущего года.

Мацоцкий — один из ключевых игроков российского IT-рынка. В 2020 году он покинул основанную им еще в 1992 году компанию IBS. После этого он создал холдинг «ГС-Инвест», объединяющий несколько IT-компаний.

В марте 2023 года Мацоцкий продал свою долю в 47% акций «ГС-Инвест» менеджменту холдинга. Таким образом, он полностью вышел из бизнеса «ГС-Инвест».

Мацоцкий также был независимым членом советов директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома», но покинул указанные посты в 2021 и 2022 годах соответственно. Сейчас он полностью удалился от дел.

