Россияне стали намного чаще отдыхать в кредит

В 2025 году 10,2% опрошенных россиян брали кредит, чтобы отдохнуть в отпуске. В 2024 году таковых было почти вдвое меньше — 5,8%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman (есть у «Газеты.Ru»).

Также в 2025 году стало больше россиян, кто использовали для этих целей кредитные карты — 7,6% против 4,7% годом ранее. Доля тех, кто указал иные источники заемных средств выросла до 6,3% с 3,5% годом ранее. Комбинации вышеперечисленных вариантов использовали 3,1% против 1,2% в 2024 году. Таким образом, доля тех, кто ни в каком виде не брал деньги на отпуск в 2025 году, составила 72,8%, снизившись на 12 п.п. относительно 2024 года (84,8%).

При этом среди оформлявших потребительский кредит стало больше тех, кто брал его на срок до одного года. Если летом 2024 года таких было 57%, то в 2025 году — 61%. Аналогично и для кредитов сроком от одного до двух лет — доля таких респондентов выросла с 22% до 25%. Тех, кто оформлял кредит сроком от двух до трех лет, стало меньше — их доля составила 10% против 17% годом ранее. Количество тех, кто прибегал к кредитам на срок от трех лет и более не изменилось и составило 4%.

«Кредитные средства могли использоваться для того, чтобы зафиксировать цену путевки в условиях их удорожания, особенно в сезон, в этом случае граждане не заинтересованы в долгом сроке кредита. Также могло сказаться и снижение ключевой ставки в летний период, что сделало условиям по кредитам привлекательнее», — пояснил генеральный директор Moneyman Артем Быков.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет дальше с кредитными ставками.