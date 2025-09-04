На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ДНР улучшат работу филиала фонда «Защитники Отечества»

Фонд «Защитники Отечества» реформируют в ДНР
true
true
true
close
Telegram-канал Пушилин Д.В.

В Донецкой народной республике будет повышена эффективность работы филиала фонда «Защитники Отечества». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, на данный момент региональный филиал насчитывает 33 отделения и 287 социальных координаторов, включая ветеранов боевых действий. Однако организация продолжает развиваться.

«С первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко договорились пересмотреть структуру организации, чтобы создать на базе регионального филиала полноценные отделения в муниципалитетах. В рамках проекта Росатома «Эффективный регион» здесь активно внедряем новые решения при реализации мер поддержки ветеранов боевых действий», — сказал Пушилин.

Он уточнил, что с прошлого года в республике ведется работа по адаптации жилых помещений для ветеранов специальной военной операции, получивших тяжелые травмы. Также оптимизируются процессы предоставления услуг, что позволило сократить время ожидания.

«В нашем региональном фонде «Защитники Отечества» самое большое количество социальных координаторов и самое большое количество тех, кто получает комплексное персональное сопровождение», — отметил глава региона.

На встрече с представителями Министерства обороны обсудили вопросы, связанные с оформлением документов, прохождением комиссий и получением справок. Эти меры направлены на улучшение качества жизни ветеранов.

«Усиливаем работу по социальной адаптации военнослужащих, помогая им интегрироваться в мирную жизнь и участвовать в процессах мирного строительства», — добавил Пушилин.

Кроме того, были внедрены механизмы оптимизации при трудоустройстве и оказании мер социальной поддержки. По его словам, положительная обратная связь поступает от ветеранов, которые уже пользуются элементами умного дома и другим оборудованием в рамках программ адаптации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами