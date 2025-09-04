В ДНР улучшат работу филиала фонда «Защитники Отечества»

В Донецкой народной республике будет повышена эффективность работы филиала фонда «Защитники Отечества». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, на данный момент региональный филиал насчитывает 33 отделения и 287 социальных координаторов, включая ветеранов боевых действий. Однако организация продолжает развиваться.

«С первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко договорились пересмотреть структуру организации, чтобы создать на базе регионального филиала полноценные отделения в муниципалитетах. В рамках проекта Росатома «Эффективный регион» здесь активно внедряем новые решения при реализации мер поддержки ветеранов боевых действий», — сказал Пушилин.

Он уточнил, что с прошлого года в республике ведется работа по адаптации жилых помещений для ветеранов специальной военной операции, получивших тяжелые травмы. Также оптимизируются процессы предоставления услуг, что позволило сократить время ожидания.

«В нашем региональном фонде «Защитники Отечества» самое большое количество социальных координаторов и самое большое количество тех, кто получает комплексное персональное сопровождение», — отметил глава региона.

На встрече с представителями Министерства обороны обсудили вопросы, связанные с оформлением документов, прохождением комиссий и получением справок. Эти меры направлены на улучшение качества жизни ветеранов.

«Усиливаем работу по социальной адаптации военнослужащих, помогая им интегрироваться в мирную жизнь и участвовать в процессах мирного строительства», — добавил Пушилин.

Кроме того, были внедрены механизмы оптимизации при трудоустройстве и оказании мер социальной поддержки. По его словам, положительная обратная связь поступает от ветеранов, которые уже пользуются элементами умного дома и другим оборудованием в рамках программ адаптации.