Кассирам в России предложили новую работу

Замглавы Минстроя Стасишин предложил кассирам работать на стройках ради денег
Ilya Naymushin/Reuters

Кассиры в России могут пойти работать на стройки ради более высокой заработной платы. Об этом заявил заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин, его слова приводит РИА Новости.

«Мы ждем на стройках всех кассиров. Поверьте, заработные платы на стройках выше. Коллеги, внедряйте больше цифровых технологий, тогда больше высокооплачиваемых кадров придет в стройку», — сказал замглавы ведомства.

В августе Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами в России. Лидером по величине начисленных зарплат стала сфера трубопроводного транспорта — 316,7 тыс. рублей. На втором месте оказалась добыча нефти и природного газа — 225,9 тыс. рублей.

Третью строчку занимает рыболовство и рыбоводство — 209,7 тыс. рублей. Далее следует деятельность воздушного и космического транспорта с показателем 201,4 тыс. рублей. Замыкает пятерку производство табачных изделий — 191,8 тыс. рублей.

Ранее были названы регионы России с самыми высокими зарплатами.

