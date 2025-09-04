На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стоимость акций НОВАТЭК пошла вверх после начала поставок с «Арктик СПГ-2»

Мосбиржа: акции НОВАТЭК растут после начала поставок с «Арктик СПГ-2»
Павел Львов/РИА Новости

Акции компании НОВАТЭК демонстрируют рост на фоне начала поставок сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Арктик СПГ-2» в Китай. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Московской биржи.

Отмечается, что в начале торгов акции НОВАТЭК выросли до 1235,6 рубля (+0,72%), а на пике их стоимость достигала 1240 рублей.

О начале поставок на полях Восточного экономического форума объявил зампредседателя правления НОВАТЭК Евгений Амбросов

«Начались, первое судно зашло в Китай»,— сообщил он.

В июне агентство Bloomberg сообщало, что «Арктик СПГ-2» может впервые за много месяцев отгрузить газ, но информация не подтвердилась.

В марте в Евросоюзе вступил в силу запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы сообщества для третьих стран. Как говорится в заявлении Совета Евросоюза, запрет распространяется как на перегрузку газа с одного судна на другое, так и на поставку на побережье. В документе уточняется, что ограничение распространяется на использование терминалов в ЕС, не подключенных к газотранспортной системе союза. Кроме того, запрещаются инвестиции, предоставление услуг, технологий для таких проектов, как «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ».

Ранее сообщалось, что Япония нарастила импорт СПГ из России более чем на 300%.

