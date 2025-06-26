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«Арктик СПГ-2» может впервые за восемь месяцев отгрузить газ

Bloomberg: «Арктик СПГ-2» может впервые за восемь месяцев отгрузить газ
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Павел Львов/РИА Новости

Танкер Iris со сжиженным природным газом (СПГ), предположительно, направляется в сторону российского «Арктик СПГ-2», производство на котором было остановлено осенью прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg.

В предыдущий раз танкер был замечен вблизи находящегося под санкциями США завода в октябре прошлого года. Отмечается, что ранее судно указывало пунктом своего назначения «Ямал СПГ», который не находится под санкциями, однако судно прошло мимо него, из чего агентство делает вывод, что оно направляется на «Арктик СПГ-2».

В марте в Евросоюзе вступил в силу запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы сообщества для третьих стран. Как говорится в заявлении Совета Евросоюза, запрет распространяется как на перегрузку газа с одного судна на другое, так и на поставку на побережье. В документе уточняется, что ограничение распространяется на использование терминалов в ЕС, не подключенных к газотранспортной системе союза. Кроме того, запрещаются инвестиции, предоставление услуг, технологий для таких проектов, как «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ».

Ранее «Газпром» предупредил Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме.

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