Генпрокурор послушал бизнесменов и организовал проверку ГАИ

Генпрокурор Игорь Краснов инициировал масштабную проверку ГАИ и Ространснадзора
Михаил Климентьев/РИА Новости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов после жалоб предпринимателей на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) поручил проверить ГАИ и Ространснадзор. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Генпрокурор России Игорь Краснов поручил незамедлительно приступить к проверке Госавтоинспекции и Ространснадзора в целом по стране, а также дать оценку работе Росавтодора в части оказания государственных услуг», — заявили в надзорном ведомстве.

На встрече с генеральным прокурором один из хабаровских предпринимателей поднял важную проблему, мешающую развитию бизнеса и реализации инвестиционных инициатив. Он рассказал о серьезных барьерах, с которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты в процессе подключения к автомобильным дорогам. Особенно остро стоит вопрос организации съездов и присоединений после реконструкции дорожного полотна: предприниматели вынуждены проходить длительные и сложные процедуры согласования, что значительно увеличивает сроки реализации проектов и повышает риски их окупаемости.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Игорь Краснов ведет диалог с властями Азербайджана на тему освобождения граждан РФ.

