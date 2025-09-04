На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне смотрят объявления о продаже новостроек не в своем регионе

ЦИАН: в 50% случаев россияне хотят купить новую квартиру в другом регионе
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В среднем около половины интереса к новостройкам (53% просмотров) формируется не местными жителями, а покупателями из других регионов. Максимальная доля спроса со стороны жителей других регионов в Московской и Ленинградской областях, а также в Крыму, Адыгее и Краснодарском крае, говорится в исследовании ЦИАН.Аналитики (есть у «Газеты.Ru»).

Самые востребованные со стороны пользователей из других субъектов РФ локации — Ленинградская область (94% просмотров), Адыгея (93%), Московская область (82%), Крым (80%), Тюменская область (69%), Краснодарский край и Калининградская область (по 65%).

В случае с Московской и Ленинградской областями большую часть спроса формируют пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга соответственно (61% и 65%). Это следствие мобильности населения (жители области ищут жилье в своих населенных пунктах, находясь на работе в столице) и разницы в уровне цен (жители столиц ищут жилье в пригородах из-за более низких цен).

Похожая ситуация складывается в Адыгее, где около четверти спроса формируют пользователи из Краснодарского края — республика непосредственно граничит с Краснодаром.

Тюменская область — регион с динамично развивающимся рынком новостроек. Спрос здесь во многом обеспечен жителями соседних регионов (Свердловской, Челябинской, Омской областей, ХМАО и ЯНАО).

Калининградская область многими воспринимается как «европейский анклав» с мягким климатом и выходом к морю, что делает ее интересной и для переезда, и для покупки инвестиционного жилья (под сдачу в аренду).

«Около половины всего спроса на рынке новостроек формируют покупатели из других регионов. Если семейную ипотеку начнут выдавать только по месту прописки, это потенциально сократит количество таких сделок на 20-25%», — отметила эксперт Циан.Аналитики Елена Бобровская.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказал, что выгоднее осенью — снимать или покупать квартиру.

