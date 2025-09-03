На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские власти обсудят площади квартир, подходящих под «Семейную ипотеку»

Минфин обсудит с Минтрудом вопрос площадей квартир для «Семейной ипотеки»
true
true
true
close
Shutterstock

Минфин обсудит с Минтрудом площадь квартир, подходящих под «Семейную ипотеку», пока средний размер кредитов ниже лимитов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента финансовой политики Минфина РФ Алексея Яковлева.

«Речь идет не об ограничениях или стимулах, вопрос в тех целях, которые граждане, попадающие под условие программы, перед собой ставят. Напомню, сегодня лимит по программе 6 и 12 миллионов рублей в зависимости от субъектов, и мы безусловно, мониторим средние размеры этих кредитов. Видим, что средний размер ниже того, что установлено», — поделился Яковлев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он добавил, что увеличение лимита может потребоваться в случае приобретения квартир большей площади, но итоговое решение будет принимать правительство РФ.

3 сентября российское правительство выделило дополнительно более 100 млрд рублей на льготные ипотечные программы. Выделенные средства пойдут на субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека».

Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда правительства РФ.

Ранее финансист спрогнозировал ставки по ипотеке в России в 2026 году.

