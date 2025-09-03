Эксперт рассказал, на сколько может вырасти кадастровая стоимость жилья в Москве

Consul Group: кадастровая стоимость жилья в Москве вырастет на 23% в 2026 году

Управляющий партнер юридической компании Consul Group Сергей Пивоварчик рассказал РИА Новости, что кадастровая стоимость жилья в столице в 2026 году может вырасти на 23%.

Он добавил, что кадастровая стоимость некоторых премиальных объектов может вырасти почти втрое.

Пивоварчик уточнил, что 2025 году мэрия Москвы заказала новую государственную кадастровую оценку объектов недвижимости (ГКО) за исключением земельных участков. Под оценку попали 4,921 миллиона жилых объектов, чья общая кадастровая стоимость составила 68,3 триллиона рублей. Новые показатели кадастровой стоимости, которая служит базой для расчета налога на имущество, вступят в силу с 2026 года.

«В среднем каждый москвич за 2026 год заплатит на 23% больше по налогу на имущество, чем за 2025 год», — отметил эксперт.

До этого эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказал «Газете.Ru», что при текущих рыночных ставках по ипотеке аренда квартиры является практически безальтернативным вариантом.

В августе аренда однушки в Москве стоила 71 тыс. рублей в среднем (+1,7% к июлю), в Санкт-Петербурге — 45 тыс. рублей (+9,4%). В Нижнем Новгороде съемная квартира обходилась в 37 тыс. рублей (+5%), в Уфе — в 28 тыс. рублей (+5,7%).

