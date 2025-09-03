На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказал, какие компании могут первыми вернуться в Россию

Эксперт Широв: компании США могут первыми вернуться в Россию при Трампе
Максим Блинов/РИА Новости

Американские компании могут стать первыми из западных, кто вернется на российский рынок в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

«Соединенные Штаты после прихода к власти Трампа ведут себя куда разумнее с точки зрения экономики, чем Европейский союз. Белый дом не ущемляет интересы крупных корпораций в угоду политическим целям», — отметил экономист.

При этом Широв подчеркнул, что российский рынок значительно изменился после 2022 года: отечественные компании научились производить качественную потребительскую продукцию, которую ранее импортировали. По его словам, сейчас Россия заинтересована прежде всего в технологических компаниях, работающих в области высоких технологий, машиностроения и цифровизации.

27 августа газета Wall Street Journal писала, что американская нефтяная компания ExxonMobil рассматривает возможность возвращения на российский рынок.

Ранее россиянам рассказали, вернется ли в Россию автобренд Renault.

