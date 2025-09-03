На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В бундестаге предложили правительству ФРГ взыскать компенсации за взрывы на «Севпотоках»

Депутат Котре: ФРГ должна потребовать компенсации за взрывы на «Севпотоках»
РИА Новости

Правительство ФРГ должно потребовать компенсацию с виновных в диверсии на газопроводах «Северный поток», но оно вряд ли пойдет на такой шаг. Об этом в интервью РБК заявил депутат бундестага от крупнейшей оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

Он отметил, что ответственные за расследование взрывов представители правительства отказывались предоставить парламенту дополнительную информацию о диверсии, ссылаясь на необходимость защиты национальных интересов страны. Котре напомнил, что корабли военно-морских ФРГ прибыли на место взрывов слишком поздно и не имели необходимого для следственных работ оборудования. Депутат также указал на отсутствие сотрудничества со спецслужбами Дании и Швеции и запросов к властям США.

Котре выразил мнение, что правительство Германии продолжит поддержку Украины любой ценой, невзирая на информацию об организаторах диверсии. Берлин озабочен лишь нанесением максимально возможного ущерба России, поэтому вряд ли будет проводить полноценное расследование взрывов на «Северных потоках».

27 августа немецкое издание Die Zeit сообщило, что правоохранительные органы Германии установили личности всех участников диверсионной группы, причастной к подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее рекордсменку Украины по погружениям заподозрили в подрыве «Северных потоков».

