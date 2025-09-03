На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы последствия выдачи банками справок о счетах россиян следователям

Экономист Мосягин: силовиков не наделяют произвольным доступом к счетам россиян
true
true
true
close
Shutterstock

Большинство россиян не коснется закон, обязывающий банки передавать данные о счетах клиентов следователям и дознавателям. Новые нормы не затронут граждан, которые используют свои банковские счета для получения зарплаты, пенсий, социальных выплат, совершения обычных покупок, оплаты услуг, накоплений и сбережений, сказал «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

С 1 сентября в России вступил в силу закон, который обязывает банки обязаны передавать данные о счетах клиентов следователям и дознавателям. Если раньше нужно было обращаться в суд для этого, то теперь достаточно согласия прокурора или начальника следственного отдела. Банки будут сообщать информацию по счетам и вкладам, если силовики заподозрят, что деньги использовались в преступлении.

«Что касается воздействия на законопослушных граждан, ключевой принцип здесь — добросовестность. Закон не наделяет силовые структуры правом произвольного доступа ко всем счетам подряд. Основанием для запроса информации в банк должно служить конкретное подозрение, что средства на конкретном счете связаны с конкретным расследуемым преступлением. Если ваши финансовые операции прозрачны, законны и не вызывают обоснованных подозрений у правоохранительных органов в рамках их процессуальной деятельности, ваши права и конфиденциальность банковской тайны остаются защищенными», — отметил Мосягин.

По его мнению, эффективность и справедливость применения этого закона будут напрямую зависеть от качества правоприменительной практики и наличия действенных механизмов контроля за обоснованностью таких запросов со стороны прокуратуры и следственных органов. Экономист призвал обеспечить строгое соблюдение законности, недопущение злоупотреблений и защиту прав граждан от необоснованного вмешательства. Обществу и экспертному сообществу предстоит внимательно следить за тем, как эта норма будет работать на практике после 1 сентября, чтобы баланс между интересами безопасности и защитой частной жизни граждан был соблюден, предупредил Мосягин.

По его словам, данная мера, безусловно, направлена на усиление борьбы с преступностью, в первую очередь с ее наиболее опасными и экономически значимыми проявлениями, такими как коррупция, финансирование терроризма, отмывание доходов и мошенничество в крупных размерах. Упрощение процедуры доступа следственных органов к информации о банковских счетах по санкции прокурора или руководителя следственного органа призвано повысить оперативность расследования подобных деяний, заключил экономист.

Ранее сообщалось, что россияне начали чаще сталкиваться с длительными блокировками денег на банковских картах, так как кредитные организации замораживают счета из-за операций, которые они считают подозрительными.

