Стало известно о росте импорта СПГ в Европе в августе

ТАСС: Европа в августе на треть увеличила импорт СПГ по сравнению с 2024 годом
Владимир Песня/РИА Новости

Европа в августе снизила рекордные темпы импорта сжиженного природного газа (СПГ), однако показатели закупок все равно остаются достаточно высокими и за год выросли на треть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Gas Infrastructure Europe (GIE).

По итогам августа потоки СПГ с терминалов Европы в газотранспортную систему Европейского союза составили около 9,7 млрд куб. м, что оказалось на 15% ниже, чем в июле, и на 33% больше к августу прошлого года.

Всего по итогам января — августа поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы остались на рекордном уровне и составили 92,8 млрд куб. м, что на 24% больше, чем за такой же период 2024 года.

В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом заявила, что Европейский союз ради снижения американских пошлин полностью откажется от российских нефти и газа в пользу сжиженного природного газа и ядерного топлива из США.

Ранее Япония нарастила импорт СПГ из России более чем на 300%.

