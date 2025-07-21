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Россиянам рассказали, куда выгодно вложить деньги в 2025 году

Финансист Куликова: 40% сбережений стоит направить во вклады в 2025 году
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Павел Лисицын/РИА Новости

Оптимальная стратегия распределения сбережений в 2025 году — это 40% в облигации с привязкой к инфляции, 40% на банковские вклады и 20% — в драгоценные металлы, рассказала «Газете.Ru» финансовый директор и консультант по вопросам учета Марина Куликова.

По мнению Куликовой, такой подход помогает снизить риски: если один инструмент временно не приносит дохода, ситуацию компенсируют другие.

«Важно учитывать не только инструменты, но и сумму, которую вы готовы вложить. Например, при капитале в 50 тыс. рублей можно приобрести золотые или серебряные монеты, в том числе памятные. Это доступный способ физически владеть металлом. Также доступны небольшие слитки — до 10 граммов золота и до 50 граммов серебра. При этом крупные слитки обойдутся дешевле за грамм: чем больше вес, тем меньше наценка к биржевой цене», — отметила Куликова.

Для крупных сумм эксперт рекомендовала рассматривать хранение металлов в депозитарии — банковском или специализированном. По ее словам, это гарантирует безопасность и позволяет быстро продать актив.

«Альтернативой может стать обезличенный металлический счет или инвестиционный сертификат: физически металл не нужен, но стоимость отражает его рыночную цену. Такие инструменты удобны, доступ к ним проще, а комиссии ниже», — сказала финансист.

Куликова также перечислила распространенные ошибки, которых стоит избегать:

— вложения в сомнительные активы и пирамиды;
— отсутствие диверсификации — когда все деньги в одном активе;
— панические действия: спешные продажи или покупки без стратегии;
— игнорирование инфляции и валютных рисков;
— хранение активов дома, без защиты от ЧП;
— низкий уровень финансовой грамотности;
— забывчивость в вопросах налогообложения и декларирования доходов.

Ранее россиянам объяснили, куда выгоднее всего вложить деньги на короткий срок.

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