Производителю Milka грозит суд из-за уменьшения плитки шоколада

В Германии суд рассмотрит дело об уменьшении шоколадной плитки Milka
Shutterstock/FOTODOM

Компании Mondelez Deutschland грозит суд в Германии из-за уменьшения плитки шоколада Milka, соответствующий иск подал центр по защите прав потребителей Гамбурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

«Многие потребители годами покупают шоколад Milka и исходят из того, что содержание упаковки не изменилось. Но они введены в заблуждение, потому что многие плитки содержат только 90 граммов [вместо 100 граммов] за ту же или более высокую цену», — заявил эксперт Армин Фалет.

В центре отметили, что, несмотря на небольшое уменьшение толщины плитки — на 1 мм — не изменились ни дизайн, ни размеры упаковки. По мнению общественных деятелей, производитель должен четко указывать информацию о размерах продукта, а не делать это мелким шрифтом.

В Mondelez Deutschland все обвинения отвергли, сославшись на то, что вес новой плитки все же указан на упаковке, а информация об изменении размеров шоколада была размещена во всех соцсетях. Само уменьшение плитки компания объясняет ростом цен на какао-бобы и увеличением других издержек.

В мае прошлого года Еврокомиссия оштрафовала производителя шоколада Milka Mondelez на €337,5 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке шоколада.

Mondelez в период с 2012 по 2019 год нарушала закон, ограничивая территории в ЕС, на которых оптовые покупатели могли перепродавать свою продукцию. Кроме того, по данным ЕК, с 2006 по 2020 год компания не позволяла дистрибьюторам отвечать на запросы продаж в других европейских странах. В результате разница в ценах на продукцию Mondelez в соседних странах ЕС могла достигать 40%.

Ранее сообщалось, что в Канаде отозвали шоколад Milka из-за незадекларированных орехов.

