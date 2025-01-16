В Канаде отозвали шоколад Milka из-за наличия в нем незадекларированного фундука. Об этом пишет CBC.

«Отозванные продукты должны быть выброшены или возвращены в место, где они были приобретены», — заявили в Канадском агентстве по инспекции пищевых продуктов (CFIA).

До этого Еврокомиссия оштрафовала производителя шоколада Milka Mondelez на €337,5 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке шоколада.

Mondelez в период с 2012 по 2019 год нарушала закон, ограничивая территории в ЕС, на которых оптовые покупатели могли перепродавать свою продукцию. Кроме того, по данным ЕК, с 2006 по 2020 год компания не позволяла дистрибьюторам отвечать на запросы продаж в других европейских странах. В результате разница в ценах на продукцию Mondelez в соседних странах ЕС могла достигать 40%.

Ранее украинцы в Германии призвали бойкотировать Milka из-за торговли в РФ.