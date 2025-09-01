На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперты назвали способы извлечения максимальной прибыли из банковского вклада

Финансист Гамзаев: при грамотном подходе из вклада можно извлечь большую прибыль
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Сегодня наиболее выгодные условия по вкладам россиянам доступны на короткие сроки – не более трех месяцев. Это объясняется желанием кредитных организаций быстро привлечь средства и, как следствие, предложить более выгодные ставки, объяснил в беседе с RT директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев.

Если вклад открывается на более долгий срок – например, на полгода, то ставка, соответственно, снизится примерно на 0,5-0,8 процентного пункта. Если речь идет о годовом вкладе и более, то снижение достигнет 1,5-2 процентных пункта, поэтому именно краткосрочные вклады остаются самыми выгодными, пояснил специалист. По его словам, выбирать срок вложения нужно в зависимости от финансовой цели и готовности к новой тактике в случае изменения ключевой ставки.

При этом владелец и гендиректор GIS Mining Василий Гиря убежден, что для максимальной прибыли необходимо соблюдать три основных пункта. Первый – сумма до 1,4 млн рублей, что является лимитом страхования по АСВ, второй – банк со ставкой выше среднерыночной и третий – срок вложения на период от трех месяцев до полугода.

«Именно на такой период российские банки сейчас предлагают самые выгодные ставки, — пояснил эксперт. — В среднем можно рассчитывать на 17% годовых. Однако нужно внимательно изучать условия каждого конкретного банка, там могут быть важные детали, влияющие на конечную ставку».

До этого Центробанк РФ сообщил, что в десятке крупнейших банков России, которые чаще всего привлекают клиентов вкладами, средняя максимальная процентная ставка по вкладам упала до 15,96%. Наиболее значительно сократились ставки по долгосрочным вкладам — на 0,95 процентного пункта для депозитов сроком более года.

Краткосрочные вклады на срок до трех месяцев снизились до 15,48% годовых. Это на 0,27 процентных пункта ниже, чем в третьей декаде июля. Аналитики регулятора пояснили, что это зависит от темпов уменьшения инфляции и уровня инфляционных ожиданий.

Ранее сообщалось о резком росте вложений в краудфандинг на фоне снижения доходности вкладов.

