КТК завершил плановый ремонт одного из трех выносных причалов

КТК восстановил работу одного из причальных устройств после ремонта

На Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) завершен планово-предупредительный ремонт выносного причального устройства (ВПУ) КТК‑3, которое вновь введено в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте компании.

«После успешно проведенных гидроиспытаний выносное причальное устройство ВПУ КТК-3 введено в эксплуатацию», — сказано в сообщении.

ВПУ КТК‑3 приостановило работу 15 августа для замены плавучих и подводных шлангов. После завершения ремонта на устройстве успешно провели гидроиспытания. В настоящее время на Морском терминале КТК отгрузку нефти на танкеры обеспечивают два выносных причальных устройства — КТК‑1 и КТК‑3.

29 августа в акватории морского терминала КТК произошла утечка нефти. В консорциуме заявили, что это произошло во время погрузки — рукав от выносного причала, шедший к танкеру, отсоединился. В результате в воду попало около 30 кубометров нефти на терминале компании в районе Новороссийска. 30 августа стало известно о завершении основных работ по плану ликвидации разливов нефти в акватории терминала КТК.

Ранее в КТК заявили о расследовании причин утечки нефти в Черном море.