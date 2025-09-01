На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

КТК завершил плановый ремонт одного из трех выносных причалов

КТК восстановил работу одного из причальных устройств после ремонта
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

На Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) завершен планово-предупредительный ремонт выносного причального устройства (ВПУ) КТК‑3, которое вновь введено в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте компании.

«После успешно проведенных гидроиспытаний выносное причальное устройство ВПУ КТК-3 введено в эксплуатацию», — сказано в сообщении.

ВПУ КТК‑3 приостановило работу 15 августа для замены плавучих и подводных шлангов. После завершения ремонта на устройстве успешно провели гидроиспытания. В настоящее время на Морском терминале КТК отгрузку нефти на танкеры обеспечивают два выносных причальных устройства — КТК‑1 и КТК‑3.

29 августа в акватории морского терминала КТК произошла утечка нефти. В консорциуме заявили, что это произошло во время погрузки — рукав от выносного причала, шедший к танкеру, отсоединился. В результате в воду попало около 30 кубометров нефти на терминале компании в районе Новороссийска. 30 августа стало известно о завершении основных работ по плану ликвидации разливов нефти в акватории терминала КТК.

Ранее в КТК заявили о расследовании причин утечки нефти в Черном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами