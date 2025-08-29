На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде опровергли новые наказания для фармацевтов

Сенатор Епифанова: с 1 сентября для фармацевтов в РФ не вводится новых наказаний
true
true
true
close
Архив Совета Федерации

Новые правила для фармацевтов, которые вводятся с 1 сентября в России, закрепляют уже существующие требования к ним. Дополнительные наказания для фармацевтов не вводятся, заявила «Газете.Ru» сенатор Ольга Епифанова.

24 августа Telegram-каналы сообщили, что с 1 сентября фармацевтов начнут штрафовать на 100–200 тыс. рублей, если они не будут предлагать покупателям более дешевые аналоги лекарств, предупреждают юристы.

«С 1 сентября в России начинают действовать уточненные правила для аптек. Обязанность информировать покупателей о наличии более дешевых аналогов лекарств сохраняется, как и ранее, — никаких новых санкций не добавляется. Изменения главным образом касаются порядка хранения и отпуска препаратов.

За нарушение действующих норм по‑прежнему предусмотрены предупреждения или штрафы: для должностных лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей. Таким образом, новые правила не вводят дополнительных наказаний, а лишь формализуют уже существующие требования», — пояснила Епифанова.

Ранее россиян предупредили об опасности покупки лекарств на маркетплейсах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами