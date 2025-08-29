В Совфеде опровергли новые наказания для фармацевтов

Сенатор Епифанова: с 1 сентября для фармацевтов в РФ не вводится новых наказаний

Новые правила для фармацевтов, которые вводятся с 1 сентября в России, закрепляют уже существующие требования к ним. Дополнительные наказания для фармацевтов не вводятся, заявила «Газете.Ru» сенатор Ольга Епифанова.

24 августа Telegram-каналы сообщили, что с 1 сентября фармацевтов начнут штрафовать на 100–200 тыс. рублей, если они не будут предлагать покупателям более дешевые аналоги лекарств, предупреждают юристы.

«С 1 сентября в России начинают действовать уточненные правила для аптек. Обязанность информировать покупателей о наличии более дешевых аналогов лекарств сохраняется, как и ранее, — никаких новых санкций не добавляется. Изменения главным образом касаются порядка хранения и отпуска препаратов.

За нарушение действующих норм по‑прежнему предусмотрены предупреждения или штрафы: для должностных лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей. Таким образом, новые правила не вводят дополнительных наказаний, а лишь формализуют уже существующие требования», — пояснила Епифанова.

