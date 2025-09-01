Попавший под санкции банк в КНР прекратил расчеты с РФ

Китайский банк Heihe Rural Commercial Bank, попавший под санкции со стороны европейских стран, прекратил расчеты с РФ. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, Heihe был одной из последних китайских организаций, продолжавших открывать корреспондентские счета российским неподсанкционным кредитным организациям. Однако в июле текущего года Совет Европейского союза (ЕС) ввел против банка ряд ограничений. Причиной послужило предоставление услуг, связанных с криптоактивами и подрывающих цель санкций против РФ.

На этом региональное содружество не остановилось — 9 августа европейским лицам запретили участвовать в любых операциях с Heihe.

Как рассказал один из импортеров, китайский банк прекратил принимать платежи из РФ на прошлой неделе. Комментируя ситуацию, представители Heihe связали произошедшее с неполадками на фоне «обновления систем» и пообещали все исправить.

В материале приводятся слова руководителя практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро A-Pro Дмитрия Дворецкого. Он сообщил, что Heihe фактически приостановил взаимодействие с российскими банками еще 11 августа.

Генеральный директор платежного агентства Money Roo Алексей Останин отметил, что другие банки в КНР отказываются принимать деньги из Heihe. На этом фоне в финансовой организации решили прекратить принимать платежи из РФ.

Ранее китайские власти ввели санкции против двух банков ЕС.