Пекин ответил Евросоюзу новыми санкциями

Китай ввёл санкции против двух банков Евросоюза

Власти Китая ответили санкциями в отношении двух европейских финансовых организаций. Причиной такого решения стали антироссийские санкции, которые Евросоюз ввел ранее против российских банков, включая две китайские структуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

Отмечается, что контрмеры распространяются на два европейских банка — UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas.

В итоге китайские организации и физические лица не смогут осуществлять сделки и продвигать сотрудничество с указанными финансовыми институтами Евросоюза.

В заявлении отмечается, что ранее Евросоюз одобрил 18-й пакет санкций против России. Новые меры затронули два китайских банка — Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank. В ответ на эти действия ЕС Китай принял решение ввести ответные санкции.

В конце июля власти Китая уже делали Евросоюзу серьезное предупреждение.

Представитель китайского МИД Го Цзякунь, комментируя эти рестрикции, призвал ЕС прекратить подрыв законных интересов китайских предприятий без сильных на то оснований.

Ранее сообщалось, что США опасаются вводить санкции против Китая.