На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стоимость золота обновила исторический максимум

Биржевая цена золота достигла нового исторического рекорда в $3550 за унцию
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Стоимость тройской унции золота обновила исторический максимум, впервые превысив $3550. Об этом говорится на сайте биржи Comex.

Биржевая цена на золото выросла почти на 1%.

По данным на 07:47 (мск) цена декабрьского фьючерса на золото поднималась на $30,6 относительно предыдущего закрытия, или на 0,87%, до $3546,6 за тройскую унцию. В районе 06:00 (мск) показатель поднимался до $3552,32 за унцию.

Помимо этого, подорожал сентябрьский фьючерс на серебро. К моменту 07:47 (мск) он дорожал на 1,59% — до $41,375.

До этого владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря заявил, что геополитическая ситуация и вводимые со стороны США торговые пошлины могут спровоцировать рост цен на драгметаллы, в частности – на золото. По его словам, на этом фоне к концу года унция золота может впервые в истории перешагнуть отметку в $4 тысячи.

Ранее Путин отметил рекордно высокую цену на золото.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами