На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали недостаточным повышение МРОТ до 27 тысяч рублей

Миронов: МРОТ должен составлять 60 тысяч рублей
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 тысяч рублей является недостаточным. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Депутат отметил, что МРОТ планируется увеличить до 27 тысяч рублей в следующем году. Однако, по его словам, этой суммы недостаточно, поскольку прожиточный минимум сейчас составляет 19,3 тысячи рублей. Парламентарий предположил, что реальный прожиточный минимум в 2026 году окажется не менее 35-43 тысяч рублей.

«Соответственно, и МРОТ должен быть выше — около 60 тысяч [рублей]», — сказал Миронов.

В июле депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планировали внести в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий увеличение с 1 января 2026 года МРОТ до 50 тысяч рублей в месяц. По словам Миронова, эта сумма соответствует уровню, при котором граждане смогут удовлетворять свои базовые потребности.

Ранее стало известно, как повышение МРОТ скажется на средней зарплате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами