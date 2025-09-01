В Госдуме назвали недостаточным повышение МРОТ до 27 тысяч рублей

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 тысяч рублей является недостаточным. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Депутат отметил, что МРОТ планируется увеличить до 27 тысяч рублей в следующем году. Однако, по его словам, этой суммы недостаточно, поскольку прожиточный минимум сейчас составляет 19,3 тысячи рублей. Парламентарий предположил, что реальный прожиточный минимум в 2026 году окажется не менее 35-43 тысяч рублей.

«Соответственно, и МРОТ должен быть выше — около 60 тысяч [рублей]», — сказал Миронов.

В июле депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планировали внести в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий увеличение с 1 января 2026 года МРОТ до 50 тысяч рублей в месяц. По словам Миронова, эта сумма соответствует уровню, при котором граждане смогут удовлетворять свои базовые потребности.

