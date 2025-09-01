Российским банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за мошенников

В России ввели новые правила выдачи наличных для защиты от мошенников

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые правила выдачи наличных средств, направленные на защиту граждан от мошенников. Согласно закону № 41-ФЗ, банки обязаны проверять, нет ли признаков выдачи денег без добровольного согласия клиента.

При выявлении подозрительных признаков банки могут устанавливать лимит на снятие наличных через банкомат в размере не более 50 тысяч рублей в сутки. Проверка проводится на основе специального перечня признаков подозрительных операций, опубликованного ЦБ.

В случае обнаружения тревожных сигналов банк обязан на двое суток ограничить снятие наличных (не более 50 тысяч рублей в день) и проинформировать клиента о причине блокировки. Это позволяет человеку, находящемуся под воздействием мошенников, одуматься и отказаться от передачи денег.

Для граждан, сведения о которых содержатся в базе данных ЦБ о мошеннических операциях, устанавливается месячный лимит на снятие наличных через банкоматы в размере 100 тысяч рублей.

26 августа сообщалось, что в России готовят ограничение на количество банковских карт у одного человека. Согласно новому пакету мер против кибермошенничества, гражданам запретят иметь более десяти карт.

