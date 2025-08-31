Липецкая школьница перевела аферистам миллион ради спасения родителей

15-летняя жительница Липецкой области перевела аферистам все сбережения семьи, злоумышленники убедили несовершеннолетнюю, что ее мать и отца ждет тюрьма, и только она может их спасти. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в Грязинском районе. Злоумышленники несколько дней вели с подростком беседу по телефону и в мессенджерах. Они поочередно представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов и убедили девочку, что ее родители неправильно хранят деньги и им грозит уголовное дело.

Единственным спасением, по версии аферистов, был перевод всех средств на «безопасную ячейку в Центробанке». Главным условием была полная секретность от взрослых. Испугавшись, школьница ночью, пока родители спали, получила доступ к их банковским приложениям и перевела деньги. Сначала она собрала все средства с разных счетов на один дебетовый, а затем, сканируя присланные мошенниками QR-коды, вывела их в несколько этапов. Утром родители обнаружили пропажу и обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Общий ущерб составил более одного миллиона рублей.

